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Манчестер Сити хочет подписать звезду Байера

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Но немецкий клуб не настроен отпускать своего игрока

Манчестер Сити хочет подписать звезду Байера

Getty Images_

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"Манчестер Сити", который возглавляет Пеп Гвардиола, заинтересовался талантом немецкого "Байера" Флорианом Виртцом.

Стиль игры Виртца идеально вписывается в философию футбола, которую пропагандирует Пеп Гвардиола. Но "Байер" вряд ли отпустит своего игрока, однако "горожане" готовы заплатить внушительную сумму.

Виртц в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Флориан Виртц
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Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Екатерина Власова
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