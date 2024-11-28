Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити хочет подписать звезду Байера
Но немецкий клуб не настроен отпускать своего игрока
Getty Images_
"Манчестер Сити", который возглавляет Пеп Гвардиола, заинтересовался талантом немецкого "Байера" Флорианом Виртцом.
Стиль игры Виртца идеально вписывается в философию футбола, которую пропагандирует Пеп Гвардиола. Но "Байер" вряд ли отпустит своего игрока, однако "горожане" готовы заплатить внушительную сумму.
Виртц в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fichajes.net
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги
- В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Владимир Кличко вел переговоры о проведении боя с чемпионом IBF
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн