Манчестер Сити хочет подписать звезду Байера

"Манчестер Сити", который возглавляет Пеп Гвардиола, заинтересовался талантом немецкого "Байера" Флорианом Виртцом.

Стиль игры Виртца идеально вписывается в философию футбола, которую пропагандирует Пеп Гвардиола. Но "Байер" вряд ли отпустит своего игрока, однако "горожане" готовы заплатить внушительную сумму.

Виртц в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.