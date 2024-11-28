Ливерпуль нашел замену Александеру-Арнольду, если он решит присоединиться к Реалу

Будущее Трента Александера-Арнольда в "Ливерпуле" остается неопределенным, и клуб активно ищет футболисту замену, если он решит присоединиться к мадридскому "Реалу" в 2025 году.

По информации немецкого издания Bild, одной из главных целей "красных" стал Джереми Фримпонг из "Байера".

Но будущее Александера-Арнольда и Фримпонга будет зависеть от многих факторов, включая решение самого английского защитника, готовность "Реала" сделать конкретное предложение и финансовые возможности "Ливерпуля".

Читайте такжеБеллингем прокомментировал возможный переход своего соотечественника в Реал