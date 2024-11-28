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Ливерпуль нашел замену Александеру-Арнольду, если он решит присоединиться к Реалу

Англия

Но все зависит от многих факторов

Ливерпуль нашел замену Александеру-Арнольду, если он решит присоединиться к Реалу

Sky Sports

Новина українською

Будущее Трента Александера-Арнольда в "Ливерпуле" остается неопределенным, и клуб активно ищет футболисту замену, если он решит присоединиться к мадридскому "Реалу" в 2025 году.

По информации немецкого издания Bild, одной из главных целей "красных" стал Джереми Фримпонг из "Байера".

Но будущее Александера-Арнольда и Фримпонга будет зависеть от многих факторов, включая решение самого английского защитника, готовность "Реала" сделать конкретное предложение и финансовые возможности "Ливерпуля".

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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