Манчестер Сити следит за полузащитником менхенгладбахской Боруссии

"Манчестер Сити" переживает тяжелый период, где команда Гвардиолы не только теряет важные очки, а также игроков. "Горожанам" не удается полноценно заменить травмированного Родри и они зимой хотят укрепить эту позицию.

Как сообщает GiveMeSport, "Манчестер Сити" следит за Рокко Райцем из менхенгладбахской "Боруссии". Впрочем, будет трудно достичь соглашения с "жеребцами" во время зимнего трансферного окна, поскольку они не хотят санкционировать его отъезд, и нужно будет убедить игрока покинуть клуб своего детства. "Горожане" знают, что у них не будет проблем с удовлетворением требований центрального полузащитника по заработной плате, поскольку сейчас у него контракт стоимостью менее 12 000 фунтов в неделю, но его эмоциональные связи с клубом Бундеслиги и тот факт, что его соглашение все еще действует более трех с половиной лет, усложняют ситуацию. По данным transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Рокко Райц сыграл 12 матчей и отметился одним ассистом.