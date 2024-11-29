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Лондонский клуб контактирует с Наполи относительно трансфера Джованни Симеоне

Англия

У этой команды есть серьезные проблемы в нападении

Лондонский клуб контактирует с Наполи относительно трансфера Джованни Симеоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хулен Лопетеги оказался под давлением после слабого старта сезона, но победа лондонцев над "Ньюкаслом" вселяет надежду на дальнейшее улучшение результатов команды. "Молотобойцы" активно изучают возможность усиления атакующего звена из-за проблем с физической формой Никласа Фюллькруга, которого летом подписали из дортмундской "Боруссии", а также из-за нестабильной формы 34-летнего Майкла Антонио.

По информации Football Transfers, "Вест Хэм" связался с клубом Серии А "Наполи" относительно возможности трансфера Джованни Симеоне в январское трансферное окно. Итальянский нападающий при Конте чаще всего выходит со скамейки запасных, поэтому игрок получил бы гораздо больше игрового времени в Лондоне. Учитывая ограниченные финансовые возможности, "молотобойцы" рассматривают аренду 29-летнего футболиста.

Добавим, что в этом сезоне Джованни Симеоне сыграл 13 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Наполи Джованни Симеоне Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Transfer
Опубликовал: Александр Гресь
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