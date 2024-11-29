Лондонский клуб контактирует с Наполи относительно трансфера Джованни Симеоне

Хулен Лопетеги оказался под давлением после слабого старта сезона, но победа лондонцев над "Ньюкаслом" вселяет надежду на дальнейшее улучшение результатов команды. "Молотобойцы" активно изучают возможность усиления атакующего звена из-за проблем с физической формой Никласа Фюллькруга, которого летом подписали из дортмундской "Боруссии", а также из-за нестабильной формы 34-летнего Майкла Антонио.

По информации Football Transfers, "Вест Хэм" связался с клубом Серии А "Наполи" относительно возможности трансфера Джованни Симеоне в январское трансферное окно. Итальянский нападающий при Конте чаще всего выходит со скамейки запасных, поэтому игрок получил бы гораздо больше игрового времени в Лондоне. Учитывая ограниченные финансовые возможности, "молотобойцы" рассматривают аренду 29-летнего футболиста.

Добавим, что в этом сезоне Джованни Симеоне сыграл 13 матчей, где отметился голом и результативной передачей.