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Лондонский клуб следит за талантливым хавбеком Дженоа
Среди претендентов на игрока есть и другие команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лондонских клубов следит за талантливым хавбеком итальянского "Дженоа".
Как сообщил журналист Николо Скира, лондонский "Брентфорд" является одним из многих клубов, которые проявили интерес к полузащитнику "Дженоа" Мортену Френдрупу. Также известно, что за 23-летним датчанином следят некоторые другие итальянские и английские клубы.
В начале 2022 года Френдруп присоединился к "Дженоа" из "Брондбю" за почти 4 миллиона евро.
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В этом сезоне 23-летний Мортен Френдруп провел 14 матчей за "Дженоа" во всех турнирах, отметившись одним голом. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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