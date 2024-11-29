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Двум манчестерским клубам было предложено подписать хавбеков Ювентуса

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Двум манчестерским клубам было предложено подписать хавбеков Ювентуса

Getty Images

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Туринский "Ювентус" ищет варианты продажи своих игроков для увеличения собственного бюджета накануне зимнего трансферного окна. Клуб стремится подписать нападающего и защитника в ближайшее время.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" шанс подписать Николо Фаджоли. Также они могут предложить Дугласа Луиза в качестве сделки об обмене между игроками.

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Известно, что спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли воспользовался поездкой на матч Лиги чемпионов против "Астон Виллы" для того, чтобы отправиться в Манчестер, обсудив возможный трансфер Николо Фаджоли и Дугласа Луиса в один из местных клубов.

Ранее сообщалось о том, что "бьяконери" готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов евро по своему 23-летнему полузащитнику. Его продажа может увеличить бюджет "Ювентуса" на усиление обороны.

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В этом сезоне Николо Фаджоли принял участие в 14 матчах на клубном уровне, отметившись лишь одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Николо Фаджоли
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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