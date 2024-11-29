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Двум манчестерским клубам было предложено подписать хавбеков Ювентуса
Интересное предложение
Getty Images
Туринский "Ювентус" ищет варианты продажи своих игроков для увеличения собственного бюджета накануне зимнего трансферного окна. Клуб стремится подписать нападающего и защитника в ближайшее время.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" шанс подписать Николо Фаджоли. Также они могут предложить Дугласа Луиза в качестве сделки об обмене между игроками.
Известно, что спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли воспользовался поездкой на матч Лиги чемпионов против "Астон Виллы" для того, чтобы отправиться в Манчестер, обсудив возможный трансфер Николо Фаджоли и Дугласа Луиса в один из местных клубов.
Ранее сообщалось о том, что "бьяконери" готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов евро по своему 23-летнему полузащитнику. Его продажа может увеличить бюджет "Ювентуса" на усиление обороны.
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В этом сезоне Николо Фаджоли принял участие в 14 матчах на клубном уровне, отметившись лишь одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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