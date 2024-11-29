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Английские клубы продолжают следить за талантливым вингером Ла Лиги

Англия

Скауты посетили один из последних матчей с его участием

Английские клубы продолжают следить за талантливым вингером Ла Лиги

Football Espana

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Представители скаутского отдела нескольких ведущих английских клубов присутствовали вчера, 28-го ноября, на матче пятого тура Лиги Европы между "Реал Сосьедадом" и "Аяксом" (2:0), в котором Такефуса Кубо отметился голом и ассистом.

Известно, что 23-летний японец вновь привлек к себе внимание нескольких клубов АПЛ.

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Как сообщает издание TBR Football, сразу несколько клубов активно следят за прогрессом Такефуса Кубо. Как известно, "Арсенал" и "Ливерпуль" являются одними из главных претендентов на игрока. Также отмечается, что за талантливым 23-летним вингером наблюдает "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

Напомним, что в 2022 году Такефуса Кубо присоединился к "Реал Сосьедаду" за 6,5 миллионов евро после успешной годичной аренды в "Мальорке". Сейчас его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

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В этом сезоне Такефуса Кубо забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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