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Микель Артета намекнул на переговоры по контракту с одноклубником Зинченко
Этот игрок очень важен для испанца
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Томас Парти далеко не всегда имел стабильное место в стартовом составе при Артете. Однако, ганец в этом сезоне стал неотъемлемой частью "канониров", учитывая травмы его партнеров по команде Эдегора и Мерино. У 31-летнего центрального полузащитника заканчивается контракт в конце сезона, но Микель Артета намекнул, что клуб может начать переговоры с игроком относительно его дальнейшего пребывания в Лондоне.
"У нас будет подходящее время, чтобы поговорить об этой ситуации [о контракте]. Он демонстрирует стабильность на самом высоком уровне благодаря этой доступности", - цитирует Артету Sky Sports.
Добавим, что в этом сезоне Томас Парти сыграл 18 матчей и отметился 2 голами.
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