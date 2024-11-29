Микель Артета намекнул на переговоры по контракту с одноклубником Зинченко

Томас Парти далеко не всегда имел стабильное место в стартовом составе при Артете. Однако, ганец в этом сезоне стал неотъемлемой частью "канониров", учитывая травмы его партнеров по команде Эдегора и Мерино. У 31-летнего центрального полузащитника заканчивается контракт в конце сезона, но Микель Артета намекнул, что клуб может начать переговоры с игроком относительно его дальнейшего пребывания в Лондоне.

"У нас будет подходящее время, чтобы поговорить об этой ситуации [о контракте]. Он демонстрирует стабильность на самом высоком уровне благодаря этой доступности", - цитирует Артету Sky Sports.

Добавим, что в этом сезоне Томас Парти сыграл 18 матчей и отметился 2 голами.