Фабиан Хюрцелер зимой не собирается отпускать в аренду одного из своих нападающих

В последнее время все чаще появляются сообщения в английский СМИ о возможном трансфере Эвана Фергюсона из "Брайтона" в другой клуб. У 20-летнего ирландца очень мало игровой практики, однако тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер отверг предположение, что форвард будет доступен для аренды в январе.

"Я не знаю, откуда эта информация, потому что я сказал Эвану, что я счастлив, что он здесь, в команде, что я доволен тем, как он тренируется, и в какой форме он находится физически, ментально, что, конечно, он молодой игрок и ему нужно игровое время. Лучший пример - Игорь (Жулио, центральный защитник). Никто не ожидал, что Игор сыграет столько игр на этой стадии, но он всегда был готов к играм, что когда у него появляется шанс, пользуется им, и всегда был там на тренировках. Он всегда упорно тренировался и никогда не жаловался, он принимал свою роль, а затем, когда ему выпадала возможность, он был там. Это то же самое, что я требую от других игроков, поэтому принимайте свою роль, не жалуйтесь.

Вы можете быть разочарованы, если не играете, я тоже был разочарован, когда не играл. Это нормально. Так должно быть, но прими свою роль и убедись, что ты настроен и в форме, что когда тебе представится возможность, ты будешь готов. Это именно то, что я требую от Эвана, и это также то, что я ему сказал. Я никогда не говорил ничего о займе или что-то подобное", - цитирует слова Хюрцелера Sky Sports.

Добавим, что Эван Фергюсон в этом сезоне сыграл 9 матчей и отметился одним забитым мячом.