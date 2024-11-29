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Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Хулен Лопетеги надеется на вторую победу подряд

Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" в минувшие выходные одолел "Ньюкасл" в очень непростом матче и это точно можно назвать локальной сенсацией. На этот раз у проблемных "молотобойцев" игра с "Арсеналом" и для того, чтобы одержать вторую победу подряд, нужна сенсация куда большего масштаба. Но они попытаются.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 30 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляція матчу "Вест Хэм" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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