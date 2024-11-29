Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хулен Лопетеги надеется на вторую победу подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" в минувшие выходные одолел "Ньюкасл" в очень непростом матче и это точно можно назвать локальной сенсацией. На этот раз у проблемных "молотобойцев" игра с "Арсеналом" и для того, чтобы одержать вторую победу подряд, нужна сенсация куда большего масштаба. Но они попытаются.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 30 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
- Яремчук остроумно отреагировал на разбитое лицо после матча ЛЕ
- "Западночешская лавина игнорирует киевлян". Динамо – Виктория. Обзор послематчевой чешской прессы
- Виктор Дьёкереш отказал двум английским клубам в переходе
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Мэр Харькова рассказал о состоянии стадиона Металлист