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Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Найдет ли Артета место для Зинченко?

Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне мы уже как будто привыкли, что Александр Зинченко сидит на скамейке запасных лондонского "Арсенала", или лечится. Нам бы все же очень хотелось увидеть украинца на поле, впрочем все зависит от Микеля Артеты.

Возможно, именно в игре против "Вест Хэма" трете захочет попробовать какой-то более атакующий вариант, посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 30 ноября.

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Английская Премьер-лига. 13-й тур.

30 ноября. 19:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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