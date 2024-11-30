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Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Найдет ли Артета место для Зинченко?
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне мы уже как будто привыкли, что Александр Зинченко сидит на скамейке запасных лондонского "Арсенала", или лечится. Нам бы все же очень хотелось увидеть украинца на поле, впрочем все зависит от Микеля Артеты.
Возможно, именно в игре против "Вест Хэма" трете захочет попробовать какой-то более атакующий вариант, посмотрим.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 30 ноября.
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Английская Премьер-лига. 13-й тур.
30 ноября. 19:30. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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