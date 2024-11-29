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Нападающий Ливерпуля прокомментировал следующую игру против Манчестер Сити

Англия

Мы должны показать, на что мы способны (с)

Нападающий Ливерпуля прокомментировал следующую игру против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В свежем интервью для клубного сайта нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо поделился собственными мыслями о следующем матче в чемпионате Англии против "Манчестер Сити".

"Мы будем играть против одной из лучших команд Европы, которая доминировала в футболе на протяжении нескольких последних лет. Это отличный шанс для нас показать им, на что мы способны, и это то, что мы планируем сделать".

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Коди Гакпо говорит, что не нужно заглядывать далеко вперед, учитывая отличный старт команды под руководством Арне Слота. Все в команде сохраняют спокойствие и продолжают работать.

"Сейчас, очевидно, мы находимся в отличном положении. Но это лишь начало сезона, поэтому мы не смотрим на наше место в турнирной таблице. Нам нужно продолжать побеждать, чтобы оставаться на вершине. Это то, ради чего мы упорно работаем, а также сохраняем спокойствие, что является еще одной сильной стороной нашей команды", — добавил Гакпо.

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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в рамках 13-го тура АПЛ состоится на "Энфилде" в это воскресенье, 1-го декабря, в 18:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль Манчестер Сити Коди Гакпо
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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