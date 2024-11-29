Саудовские клубы нацелены на подписание двух звезд АПЛ

Клубы Саудовской Аравии считают, что у них есть хорошие шансы на подписание суперзвезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, а также они готовятся к переговорам с одним из лучших плеймейкеров АПЛ — Кевином Де Брюйне из "Манчестер Сити".

Читайте также Двум манчестерским клубам было предложено подписать хавбеков Ювентуса

Согласно информации от TEAMtalk, руководители Профессиональной лиги Саудовской Аравии вместе с государственным инвестиционным фондом (PIF) продолжают искать звездных футболистов, которые смогут стать лицом их чемпионата.

"Аль-Иттихад" и "Аль-Насср" готовы бороться за подписание 33-летнего Кевина Де Брюйне, тогда как "Аль-Хиляль" стремится подписать Мохамеда Салаха в качестве свободного агента. Известно, что 32-летний египтянин абсолютно открыт к этой идее, поскольку ранее он уже дал свое согласие во время предварительных переговоров с "Аль-Иттихадом", но "Ливерпуль" отклонил их предложение в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что контракты Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" и Кевина де Брюйне с "Манчестер Сити" заканчиваются в конце этого сезона, поэтому оба английских топ-клуба рискуют потерять своих звездных футболистов бесплатно.