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Саудовские клубы нацелены на подписание двух звезд АПЛ

Англия

Руководство лиги готово вернуться к переговорам

Саудовские клубы нацелены на подписание двух звезд АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы Саудовской Аравии считают, что у них есть хорошие шансы на подписание суперзвезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, а также они готовятся к переговорам с одним из лучших плеймейкеров АПЛ — Кевином Де Брюйне из "Манчестер Сити".

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Согласно информации от TEAMtalk, руководители Профессиональной лиги Саудовской Аравии вместе с государственным инвестиционным фондом (PIF) продолжают искать звездных футболистов, которые смогут стать лицом их чемпионата.

"Аль-Иттихад" и "Аль-Насср" готовы бороться за подписание 33-летнего Кевина Де Брюйне, тогда как "Аль-Хиляль" стремится подписать Мохамеда Салаха в качестве свободного агента. Известно, что 32-летний египтянин абсолютно открыт к этой идее, поскольку ранее он уже дал свое согласие во время предварительных переговоров с "Аль-Иттихадом", но "Ливерпуль" отклонил их предложение в 150 миллионов фунтов стерлингов.

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Напомним, что контракты Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" и Кевина де Брюйне с "Манчестер Сити" заканчиваются в конце этого сезона, поэтому оба английских топ-клуба рискуют потерять своих звездных футболистов бесплатно.

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Аль-Наср Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Кевин Де Брюйне Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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