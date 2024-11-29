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Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Хейлунда в матче ЛЕ против Буде-Глимта
Ему еще нужно работать над техникой (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими впечатлениями от игры форварда Расмуса Хейлунда в матче 5-го тура Лиги Европы против "Буде-Глимта" (3:2):
"Ему еще нужно работать над техникой владения мячом. Он делает слишком много лишних касаний, когда держит мяч".
Также тренер отметил Хейлунда в борьбе за мяч и его эффективность в переходных фазах игры. "Он очень хорошо действовал в переходных фазах. Он был агрессивным в борьбе за мяч. Это очень важные качества для нападающего", - добавил Аморим.
Расмус в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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