Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Хейлунда в матче ЛЕ против Буде-Глимта

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими впечатлениями от игры форварда Расмуса Хейлунда в матче 5-го тура Лиги Европы против "Буде-Глимта" (3:2):

"Ему еще нужно работать над техникой владения мячом. Он делает слишком много лишних касаний, когда держит мяч".

Также тренер отметил Хейлунда в борьбе за мяч и его эффективность в переходных фазах игры. "Он очень хорошо действовал в переходных фазах. Он был агрессивным в борьбе за мяч. Это очень важные качества для нападающего", - добавил Аморим.

Расмус в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.