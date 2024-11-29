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Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Хейлунда в матче ЛЕ против Буде-Глимта

Англия

Ему еще нужно работать над техникой (с)

Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Хейлунда в матче ЛЕ против Буде-Глимта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими впечатлениями от игры форварда Расмуса Хейлунда в матче 5-го тура Лиги Европы против "Буде-Глимта" (3:2):

"Ему еще нужно работать над техникой владения мячом. Он делает слишком много лишних касаний, когда держит мяч".

Также тренер отметил Хейлунда в борьбе за мяч и его эффективность в переходных фазах игры. "Он очень хорошо действовал в переходных фазах. Он был агрессивным в борьбе за мяч. Это очень важные качества для нападающего", - добавил Аморим.

Расмус в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Расмус Хейлунд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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