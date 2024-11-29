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Гвардиола прокомментировал возможную чистку состава команды

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Прибегнет ли испанец к радикальным переменам?

Гвардиола прокомментировал возможную чистку состава команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возможную чистку состава команды на фоне шестиматчевой безвыигрышной серии своей команды.

"Вы хотите, чтобы я сменил весь состав команды? Я с этим категорически не согласен. Три месяца назад мы выиграли титул АПЛ, мы были в финале Кубка Англии и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, показав невероятную игру против мадридского "Реала", несмотря на поражение. Это та самая команда!", — заявил Гвардиола.

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Напомним, что недавно Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до июня 2027 года.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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