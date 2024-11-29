Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возможную чистку состава команды на фоне шестиматчевой безвыигрышной серии своей команды.

"Вы хотите, чтобы я сменил весь состав команды? Я с этим категорически не согласен. Три месяца назад мы выиграли титул АПЛ, мы были в финале Кубка Англии и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, показав невероятную игру против мадридского "Реала", несмотря на поражение. Это та самая команда!", — заявил Гвардиола.