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Ключевой центрбек Ливерпуля пропустит матч против Манчестер Сити

Англия

Игрок сообщил в соцсетях, что не сможет принять участие в следующей игре

Ключевой центрбек Ливерпуля пропустит матч против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ключевой защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате выложил сообщение в собственных соцсетях, сообщив о том, что он получил травму в последнем матче.

"Мне очень жаль, что я получил повреждение в конце матча против "Реала" в Лиге чемпионов. Сейчас я готовлюсь к процессу восстановления, но обещаю одно: Я вернусь на поле, чтобы снова быть лучшим. Спасибо за прекрасную поддержку на "Энфилде". Мы будем продолжать свой путь, и я буду поддерживать команду на каждом шагу".

Таким образом стало известно, что 25-летний французский защитник пропустит матч против "Манчестер Сити" в АПЛ, который состоится в это воскресенье, 1-го декабря, в 18:00 по киевскому времени.

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В этом сезоне Конате провел 18 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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Ливерпуль Ибраима Конате
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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