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Тренер Манчестер Юнайтед: Я верю в Маунта

Англия

Аморим полился своими мыслями об игре хавбека МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед: Я верю в Маунта

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

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Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о полузащитнике команды Мейсоне Маунте:

"Я верю в него. Он очень хочет добиться успеха в нашем клубе, и это самое главное. Он доказал всем, что является талантливым игроком. Он был победителем Лиги чемпионов. Поэтому мы в него очень верим".

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"Он должен оставаться в форме и упорно работать. Я с ним, мы с ним", - добавил Аморим.

Маунт в текущем сезоне сыграл 8 матчей - 287 минут.

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Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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