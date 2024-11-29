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Тренер Манчестер Юнайтед: Я верю в Маунта
Аморим полился своими мыслями об игре хавбека МЮ
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"
Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о полузащитнике команды Мейсоне Маунте:
"Я верю в него. Он очень хочет добиться успеха в нашем клубе, и это самое главное. Он доказал всем, что является талантливым игроком. Он был победителем Лиги чемпионов. Поэтому мы в него очень верим".
"Он должен оставаться в форме и упорно работать. Я с ним, мы с ним", - добавил Аморим.
Маунт в текущем сезоне сыграл 8 матчей - 287 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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