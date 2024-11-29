Тренер Манчестер Юнайтед: Я верю в Маунта

Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о полузащитнике команды Мейсоне Маунте:

"Я верю в него. Он очень хочет добиться успеха в нашем клубе, и это самое главное. Он доказал всем, что является талантливым игроком. Он был победителем Лиги чемпионов. Поэтому мы в него очень верим".