  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лагідна українізація. Забарный вдохновил сотрудника Борнмута на изучение украинского языка
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лагідна українізація. Забарный вдохновил сотрудника Борнмута на изучение украинского языка

Англия

Защитник поделился интересной историей в последнем интервью

Лагідна українізація. Забарный вдохновил сотрудника Борнмута на изучение украинского языка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В эксклюзивном интервью Ильи Забарного для издания The Telegraph украинский защитник "Борнмута" рассказал интересный факт об одном из членов персонала команды.

Один из специалистов аналитического отдела английского "Борнмута" Мейсон Рекли начал изучать родной язык Забарного после того, как 22-летний защитник присоединился к команде. Молодой британский специалист решил начать изучение украинского языка ради того, чтобы иметь возможность легко коммуницировать с игроком.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее Забарный прокомментировал вопрос о своем дальнейшем будущем. Украинец является ключевым игроком "Борнмута" и в ближайшее время может пойти на повышение. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола: Ман Сити вернется, я это знаю
yellow-arrow
Обладатель Золотого мяча Родри назвал сильнейшего соперника, против которого играл
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед: Я верю в Маунта
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости