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Лагідна українізація. Забарный вдохновил сотрудника Борнмута на изучение украинского языка
Защитник поделился интересной историей в последнем интервью
Getty Images / Global Images Ukraine
В эксклюзивном интервью Ильи Забарного для издания The Telegraph украинский защитник "Борнмута" рассказал интересный факт об одном из членов персонала команды.
Один из специалистов аналитического отдела английского "Борнмута" Мейсон Рекли начал изучать родной язык Забарного после того, как 22-летний защитник присоединился к команде. Молодой британский специалист решил начать изучение украинского языка ради того, чтобы иметь возможность легко коммуницировать с игроком.
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Ранее Забарный прокомментировал вопрос о своем дальнейшем будущем. Украинец является ключевым игроком "Борнмута" и в ближайшее время может пойти на повышение. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.
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