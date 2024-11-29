Обладатель Золотого мяча Родри назвал сильнейшего соперника, против которого играл

Обладатель Золотого мяча 2024 года и полузащитник "Манчестер Сити" Родри, рассказал о самом сильном сопернике, с которым ему пришлось столкнуться на футбольном поле.

"Мне посчастливилось играть против таких легенд, как Месси и Роналду. Они, безусловно, являются лучшими футболистами в истории. Но если говорить о самом сложном сопернике, то это Мохамед Салах. Он доказал, что является сильнейшим игроком в самой конкурентной лиге мира - АПЛ. Я считаю, что если ты лучший в Англии, то ты лучший и во всем мире", - сказал Родри.