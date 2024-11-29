Гвардиола: Ман Сити вернется, я это знаю

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игре команды в текущем сезоне.

"Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда. Это правда. Мы вторые в Премьер-лиге, мы не в лучшем моменте с точки зрения результатов, но в целом у меня такое ощущение, что мы сыграли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи".