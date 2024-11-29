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Гвардиола: Ман Сити вернется, я это знаю
Наставник Сити прокомментировал безвыигрышную серию своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игре команды в текущем сезоне.
"Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда. Это правда. Мы вторые в Премьер-лиге, мы не в лучшем моменте с точки зрения результатов, но в целом у меня такое ощущение, что мы сыграли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи".
Добавим, что в последних шести матчах подопечные Пепа проиграли 5 раз, а 1 поединок сыграли вничью.
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