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Гвардиола: Ман Сити вернется, я это знаю

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Наставник Сити прокомментировал безвыигрышную серию своей команды

Гвардиола: Ман Сити вернется, я это знаю

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игре команды в текущем сезоне.

"Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда. Это правда. Мы вторые в Премьер-лиге, мы не в лучшем моменте с точки зрения результатов, но в целом у меня такое ощущение, что мы сыграли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи".

Добавим, что в последних шести матчах подопечные Пепа проиграли 5 раз, а 1 поединок сыграли вничью.

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Манчестер Сити Гвардиола
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