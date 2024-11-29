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Брайтон нацелился на нового хавбека Хетафе

Англия
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Футболист привлек внимание не только Брайтона

Брайтон нацелился на нового хавбека Хетафе

Тransfermarkt

Новина українською

"Брайтон" проявил интерес к талантливому нигерийскому полузащитнику Кристантусу Уче, который сейчас выступает за "Хетафе".

Футболист привлек внимание не только "Брайтона", но и клубов из Ла Лиги и Англии, в частности "Челси".

Уче присоединился к "Хетафе" летом 2024 года за 500 тысяч евро. За это время футболист сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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