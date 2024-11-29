Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах недоволен отсутствием предложения о продлении контракта с Ливерпулем
Будущее египетского вингера неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Мохамед Салах, правый вингер "Ливерпуля", разочарован тем, что до сих пор не получил ни одного предложения о продлении контракта со своим клубом, который заканчивается летом 2025 года.
"Уже почти декабрь, а я еще не получил ни одного предложения остаться в команде. Вы знаете, что я в клубе уже много лет. Нет такого, как этот. Но, в конце концов, я это не контролирую. Как я уже говорил, сейчас декабрь, а я еще ничего не знаю о своем будущем здесь", - сказал игрок.
Добавим, что Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. Футболист в текущем сезоне забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах.
Популярное сейчас
- Первая победа Ингульца в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
- Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы
- Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Забарный назвал имя защитника, игрой которого он вдохновляется