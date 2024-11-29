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Салах недоволен отсутствием предложения о продлении контракта с Ливерпулем

Англия
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Будущее египетского вингера неизвестно

Салах недоволен отсутствием предложения о продлении контракта с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мохамед Салах, правый вингер "Ливерпуля", разочарован тем, что до сих пор не получил ни одного предложения о продлении контракта со своим клубом, который заканчивается летом 2025 года.

"Уже почти декабрь, а я еще не получил ни одного предложения остаться в команде. Вы знаете, что я в клубе уже много лет. Нет такого, как этот. Но, в конце концов, я это не контролирую. Как я уже говорил, сейчас декабрь, а я еще ничего не знаю о своем будущем здесь", - сказал игрок.

Добавим, что Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. Футболист в текущем сезоне забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах.

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Источник:
Сentre goals
Опубликовал: Екатерина Власова
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