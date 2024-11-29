Недавно был в МЮ: у Лестера официально новый наставник

"Лестер Сити" определился с именем нового главного тренера команды. Им стал Рууд ван Нистелрой.

48-летний нидерландец подписал контракт с "лисами" до июня 2027 года.

Ван Нистелрой до этого тренировал "ПСВ" и исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что Рууд играл за такие клубы как: "ПСВ", "Реал Мадрид", "Гамбург" и "Малага".