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Недавно был в МЮ: у Лестера официально новый наставник
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" определился с именем нового главного тренера команды. Им стал Рууд ван Нистелрой.
48-летний нидерландец подписал контракт с "лисами" до июня 2027 года.
Ван Нистелрой до этого тренировал "ПСВ" и исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что Рууд играл за такие клубы как: "ПСВ", "Реал Мадрид", "Гамбург" и "Малага".
Welcome, Ruud van Nistelrooy ???? ???? pic.twitter.com/wHcwZc85eY— Leicester City (@LCFC) November 29, 2024
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Источник:Лестер
Опубликовал: Екатерина Власова
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kalan-86 (Анкара)
29.11.2024 в 21:26
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