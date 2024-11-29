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Недавно был в МЮ: у Лестера официально новый наставник

Англия
Обновлено

Официально

Недавно был в МЮ: у Лестера официально новый наставник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер Сити" определился с именем нового главного тренера команды. Им стал Рууд ван Нистелрой.

48-летний нидерландец подписал контракт с "лисами" до июня 2027 года.

Ван Нистелрой до этого тренировал "ПСВ" и исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что Рууд играл за такие клубы как: "ПСВ", "Реал Мадрид", "Гамбург" и "Малага".

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
Лестер
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
29.11.2024 в 21:26
Очень интересно будет посмотреть. Но думаю у Роя есть тренерская жилка.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
29.11.2024 в 21:26
Очень интересно будет посмотреть. Но думаю у Роя есть тренерская жилка.
Ответить
1
0

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