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Интер хочет подписать звездного вингера Ливерпуля
Салах пока что не договорился о продолжении сотрудничества с красными
Getty Images / Global Images Ukraine
На фоне
Как сообщает FourFourTwo, миланский клуб готов сделать серьезное предложение Салаху, поскольку контракт египтянина с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года.
Также "Интер" планирует продать нескольких своих игроков, среди которых Марко Арнаутович, Мехди Тареми и Хоакин Корреа.
Добавим, что Салах за "Ливерпуль" за всю свою карьеру сыграл 368 матчей, в которых забил 223 гола и отдал 99 ассистов.
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