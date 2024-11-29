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Ван Нистелрой - о контракте с Лестером: Я взволнован

Англия

Лестер назначил нового главного тренера

Ван Нистелрой - о контракте с Лестером: Я взволнован

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 29 ноября, "Лестер" назначил Рууда ван Нистелроя новым главным тренером команды.

Специалист поделился своими эмоциями после подписания контракта с "лисами":

"Я горжусь, я взволнован. Все, с кем я разговариваю о футбольном клубе "Лестер Сити", полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, которые работают в клубе, о болельщиках и, конечно же, об истории клуба.

Я с нетерпением жду начала работы, чтобы познакомиться со всеми и сделать все возможное для этого футбольного клуба".

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
Лестер
Опубликовал: Екатерина Власова
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