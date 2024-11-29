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Ван Нистелрой - о контракте с Лестером: Я взволнован
Лестер назначил нового главного тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 ноября, "Лестер"
Специалист поделился своими эмоциями после подписания контракта с "лисами":
"Я горжусь, я взволнован. Все, с кем я разговариваю о футбольном клубе "Лестер Сити", полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, которые работают в клубе, о болельщиках и, конечно же, об истории клуба.
Я с нетерпением жду начала работы, чтобы познакомиться со всеми и сделать все возможное для этого футбольного клуба".
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