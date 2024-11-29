Ван Нистелрой - о контракте с Лестером: Я взволнован

Сегодня, 29 ноября, "Лестер" назначил Рууда ван Нистелроя новым главным тренером команды.

Специалист поделился своими эмоциями после подписания контракта с "лисами":

"Я горжусь, я взволнован. Все, с кем я разговариваю о футбольном клубе "Лестер Сити", полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, которые работают в клубе, о болельщиках и, конечно же, об истории клуба.

Я с нетерпением жду начала работы, чтобы познакомиться со всеми и сделать все возможное для этого футбольного клуба".