Челси – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Бирмингемская команда в кризисе и давно не побеждает, вот только они обожают приезжать на Стэмфорд Бридж и портить настроение хозяевам поля. Последние 4 раза им это отлично удавалось.

Возможно, удастся и в этот раз. Вопрос лишь в том, что мы увидим от ребят Марески, который хоть и побеждает, но не всегда уверенно.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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