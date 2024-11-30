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Челси – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери попытается выиграть впервые за более, чем месяц
Getty Images / Global Images Ukraine
Бирмингемская команда в кризисе и давно не побеждает, вот только они обожают приезжать на Стэмфорд Бридж и портить настроение хозяевам поля. Последние 4 раза им это отлично удавалось.
Возможно, удастся и в этот раз. Вопрос лишь в том, что мы увидим от ребят Марески, который хоть и побеждает, но не всегда уверенно.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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