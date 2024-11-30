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Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот подходит к центральному матчу первого круга в идеальной форме
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" является едва ли не лучшей командой мира. Конечно, даже приезд на их стадион "Манчестер Сити" не способен напугать команду, особенно если "горожане" находятся в такой форме.
Очередное сражение на "Энфилде" может быть даже не битвой, а скорее прогулкой. Разве что мы увидим другую команду Гвардиолы в сравнении с тем, что мы наблюдали последние 6 матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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