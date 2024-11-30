  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот подходит к центральному матчу первого круга в идеальной форме

Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" является едва ли не лучшей командой мира. Конечно, даже приезд на их стадион "Манчестер Сити" не способен напугать команду, особенно если "горожане" находятся в такой форме.

Очередное сражение на "Энфилде" может быть даже не битвой, а скорее прогулкой. Разве что мы увидим другую команду Гвардиолы в сравнении с тем, что мы наблюдали последние 6 матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

Favbet
2.07
3.70
3.50
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024
yellow-arrow
Лидер Манчестер Сити может перейти в клуб чемпионата Италии или Испании
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола Где смотреть футбол Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости