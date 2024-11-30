Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" является едва ли не лучшей командой мира. Конечно, даже приезд на их стадион "Манчестер Сити" не способен напугать команду, особенно если "горожане" находятся в такой форме.

Очередное сражение на "Энфилде" может быть даже не битвой, а скорее прогулкой. Разве что мы увидим другую команду Гвардиолы в сравнении с тем, что мы наблюдали последние 6 матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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