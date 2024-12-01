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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола и неудобная дата матча на "Энфилде"
Getty Images / Global Images Ukraine
Если бы "горожане" могли выбрать точную дату матча против "Ливерпуля", это точно было бы не сейчас. У них сейчас катастрофические игровые проблемы, которые отражаются в результатах.
Интересно, способны ли они пойти на исправление в такой сложной игре, или "Ливерпуль" добавит им причин для грусти…
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
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Английская Премьер-лига. 13-й тур.
1 декабря. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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