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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Пеп Гвардиола и неудобная дата матча на "Энфилде"

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если бы "горожане" могли выбрать точную дату матча против "Ливерпуля", это точно было бы не сейчас. У них сейчас катастрофические игровые проблемы, которые отражаются в результатах.

Интересно, способны ли они пойти на исправление в такой сложной игре, или "Ливерпуль" добавит им причин для грусти…

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Английская Премьер-лига. 13-й тур.

1 декабря. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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