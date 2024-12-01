Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если бы "горожане" могли выбрать точную дату матча против "Ливерпуля", это точно было бы не сейчас. У них сейчас катастрофические игровые проблемы, которые отражаются в результатах.

Интересно, способны ли они пойти на исправление в такой сложной игре, или "Ливерпуль" добавит им причин для грусти…

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Английская Премьер-лига. 13-й тур.

1 декабря. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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