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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим проводит второй матч в АПЛ

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ипсвич" неделю назад не очень гостеприимно встретил Рубена Аморима в английском футболе. Да, "дьяволы" быстро открыли счет, но потом настрадались и не смогли обыграть новичка лиги.

Теперь у них испытание другим аутсайдером, коим является команда Виталия Миколенко. Может, в родных стенах все же будет легче?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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