Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ипсвич" неделю назад не очень гостеприимно встретил Рубена Аморима в английском футболе. Да, "дьяволы" быстро открыли счет, но потом настрадались и не смогли обыграть новичка лиги.

Теперь у них испытание другим аутсайдером, коим является команда Виталия Миколенко. Может, в родных стенах все же будет легче?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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