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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим проводит второй матч в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ипсвич" неделю назад не очень гостеприимно встретил Рубена Аморима в английском футболе. Да, "дьяволы" быстро открыли счет, но потом настрадались и не смогли обыграть новичка лиги.
Теперь у них испытание другим аутсайдером, коим является команда Виталия Миколенко. Может, в родных стенах все же будет легче?
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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