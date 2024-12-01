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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виталий Миколенко посетит "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Шона Дайча продолжает свою неудачную серию. Нет, речь не о постоянных поражениях, но и побед практически нет. Выезд на "Олд Траффорд" выглядит как очередное непростое испытание, которое команде не удастся пройти.
Однако каждый матч – это отдельная история и может произойти все, что угодно. Посмотрим, есть ли у "ирисок" чем удивить своего соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
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Английская Премьер-лига. 13-й тур.
1 декабря. 15:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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