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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Виталий Миколенко посетит "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Команда Шона Дайча продолжает свою неудачную серию. Нет, речь не о постоянных поражениях, но и побед практически нет. Выезд на "Олд Траффорд" выглядит как очередное непростое испытание, которое команде не удастся пройти.

Однако каждый матч – это отдельная история и может произойти все, что угодно. Посмотрим, есть ли у "ирисок" чем удивить своего соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Английская Премьер-лига. 13-й тур.

1 декабря. 15:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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