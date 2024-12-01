Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Шона Дайча продолжает свою неудачную серию. Нет, речь не о постоянных поражениях, но и побед практически нет. Выезд на "Олд Траффорд" выглядит как очередное непростое испытание, которое команде не удастся пройти.

Однако каждый матч – это отдельная история и может произойти все, что угодно. Посмотрим, есть ли у "ирисок" чем удивить своего соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Английская Премьер-лига. 13-й тур.

1 декабря. 15:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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