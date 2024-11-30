Главный тренер Арсенала назвал причины проблем Манчестер Сити

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями относительно проблем "Манчестер Сити".

Каждый может споткнуться о кочку. Для них это очень странно, потому что за девять лет у них такого не случалось.

Неудачи "Сити" дали возможность всем остальным?

Я не знаю, думаю, что каждый занимается своим делом. То, что делают остальные, сейчас не имеет большого значения.

Также у 42-летнего специалиста спросили, свяжется ли он с Гвардиолой.

Это очень личное, но я испытываю огромное сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, знаю, насколько безжалостна эта отрасль, и как о нас судят лишь по одному показателю - результатам.