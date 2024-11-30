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Главный тренер Арсенала назвал причины проблем Манчестер Сити
Это странно ©
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями относительно проблем "Манчестер Сити".
Каждый может споткнуться о кочку. Для них это очень странно, потому что за девять лет у них такого не случалось.
Неудачи "Сити" дали возможность всем остальным?
Я не знаю, думаю, что каждый занимается своим делом. То, что делают остальные, сейчас не имеет большого значения.
Также у 42-летнего специалиста спросили, свяжется ли он с Гвардиолой.
Это очень личное, но я испытываю огромное сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, знаю, насколько безжалостна эта отрасль, и как о нас судят лишь по одному показателю - результатам.
Напомним, "Манчестер Сити" занимает третье место в АПЛ, завтра они сыграют против "Ливерпуля".
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