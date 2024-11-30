  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Арсенала назвал причины проблем Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Арсенала назвал причины проблем Манчестер Сити

Англия

Это странно ©

Главный тренер Арсенала назвал причины проблем Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями относительно проблем "Манчестер Сити".

Каждый может споткнуться о кочку. Для них это очень странно, потому что за девять лет у них такого не случалось.

Неудачи "Сити" дали возможность всем остальным?

Я не знаю, думаю, что каждый занимается своим делом. То, что делают остальные, сейчас не имеет большого значения.

Также у 42-летнего специалиста спросили, свяжется ли он с Гвардиолой.

Это очень личное, но я испытываю огромное сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, знаю, насколько безжалостна эта отрасль, и как о нас судят лишь по одному показателю - результатам.

Напомним, "Манчестер Сити" занимает третье место в АПЛ, завтра они сыграют против "Ливерпуля".

Читайте такжеАлександр Зинченко раскрыл секретные методы Артеты в автобиографической книге
По теме
yellow-arrow
Мареска поделился мнениями о том, ждет ли пенсионеров чемпионский титул
yellow-arrow
Его хотят все, очередной клуб заинтересовался хавбеком Сосьедада
yellow-arrow
Русин снова провел матч за Сандерленд на скамье для запасных
Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости