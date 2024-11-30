Его хотят все, очередной клуб заинтересовался хавбеком Сосьедада

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Мартина Субименди на замену травмированному Родри. Об этом сообщает Telegraph.

По имеющейся информации, руководство "Сити", кроме хавбека "Сосьедада", также рассматривает полузащитника "Аталанты" Эдерсона. Отмечается, что одного из двух игроков "Манчестер Сити" подпишет этой зимой во время трансферного окна, в приоритете именно футболист с чемпионата Испании.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Субименди со стороны "Реал Мадрида", "Ливерпуля" и "Арсенала".

За этот сезон испанец сыграл в 18 играх, отличившихся 1 голом и 2 результативными передачами. Эдерсон забил два гола и отдал 1 ассист в 18 матчах во всех турнирах.