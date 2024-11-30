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Его хотят все, очередной клуб заинтересовался хавбеком Сосьедада

Англия

Попал под радар клуба с АПЛ

Его хотят все, очередной клуб заинтересовался хавбеком Сосьедада

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Мартина Субименди на замену травмированному Родри. Об этом сообщает Telegraph.

По имеющейся информации, руководство "Сити", кроме хавбека "Сосьедада", также рассматривает полузащитника "Аталанты" Эдерсона. Отмечается, что одного из двух игроков "Манчестер Сити" подпишет этой зимой во время трансферного окна, в приоритете именно футболист с чемпионата Испании.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Субименди со стороны "Реал Мадрида", "Ливерпуля" и "Арсенала".

За этот сезон испанец сыграл в 18 играх, отличившихся 1 голом и 2 результативными передачами. Эдерсон забил два гола и отдал 1 ассист в 18 матчах во всех турнирах.

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Аталанта (Бергамо) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити Эдерсон Мартин Субименди
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Источник:
telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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