Мареска поделился мнениями о том, ждет ли пенсионеров чемпионский титул

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска для BBC рассказал о том, будет ли бороться "Челси" за чемпионство.

"Нет, мы не в гонке. Я говорил это много раз, ведь "Арсенал" превосходит нас, "Манчестер Сити" превосходит нас, и "Ливерпуль" показывает, что они превосходят нас.

Игроки просто сосредоточены на том, чтобы каждый день работать и совершенствоваться. Если они это будут делать, то мы будем выигрывать матчи, а позже можно будет и заговорить о чемпионстве.

Сейчас команда становится сильнее. Это важно, это приятно, это приятное чувство. Основное внимание должно быть сосредоточено не на чемпионстве, а на том, чтобы мы становились играть все лучше с каждым матчем", – сказал главный тренер "Челси".