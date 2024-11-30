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Мареска поделился мнениями о том, ждет ли пенсионеров чемпионский титул

Англия

Несмотря на успехи, клуб не борется за чемпионство

Мареска поделился мнениями о том, ждет ли пенсионеров чемпионский титул

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска для BBC рассказал о том, будет ли бороться "Челси" за чемпионство.

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"Нет, мы не в гонке. Я говорил это много раз, ведь "Арсенал" превосходит нас, "Манчестер Сити" превосходит нас, и "Ливерпуль" показывает, что они превосходят нас.

Игроки просто сосредоточены на том, чтобы каждый день работать и совершенствоваться. Если они это будут делать, то мы будем выигрывать матчи, а позже можно будет и заговорить о чемпионстве.

Сейчас команда становится сильнее. Это важно, это приятно, это приятное чувство. Основное внимание должно быть сосредоточено не на чемпионстве, а на том, чтобы мы становились играть все лучше с каждым матчем", – сказал главный тренер "Челси".

Добавим, что сейчас "Челси" имеет 22 балла и занимает 4 место.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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