Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска поделился мнениями о том, ждет ли пенсионеров чемпионский титул
Несмотря на успехи, клуб не борется за чемпионство
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска для BBC рассказал о том, будет ли бороться "Челси" за чемпионство.
"Нет, мы не в гонке. Я говорил это много раз, ведь "Арсенал" превосходит нас, "Манчестер Сити" превосходит нас, и "Ливерпуль" показывает, что они превосходят нас.
Игроки просто сосредоточены на том, чтобы каждый день работать и совершенствоваться. Если они это будут делать, то мы будем выигрывать матчи, а позже можно будет и заговорить о чемпионстве.
Сейчас команда становится сильнее. Это важно, это приятно, это приятное чувство. Основное внимание должно быть сосредоточено не на чемпионстве, а на том, чтобы мы становились играть все лучше с каждым матчем", – сказал главный тренер "Челси".
Добавим, что сейчас "Челси" имеет 22 балла и занимает 4 место.
Популярное сейчас
- Сенсационная победа Кобина, Лунин и Довбик среди лучших и новый тренер Лестера. Главные новости за 29 ноября
- Женская сборная Украины с разгромным счетом уступила на старте Евро-2024
- CNN рассказал о мирном плане команды Трампа, который предусматривает снятие санкций с России
- Реал готов отпустить летом своего звездного бразильского нападающего
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Вацко – о Степанове: Говорят, что характер у парнишки ого-го и не в ту сторону, в которую хотелось бы