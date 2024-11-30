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Брайтон установил историческое для клуба достижение в чемпионатах Англии

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Статистическая математика

Брайтон установил историческое для клуба достижение в чемпионатах Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера “Брайтон” дома сыграл вничью с “Саутгемптоном” в рамках АПЛ. Но даже один зачетный пункт позволил “чайкам” переместиться на второе место чемпионата, обогнав “Манчестер Сити”.

Как сообщает Opta, "Брайтон" завершает день на втором месте в третий раз в этом сезоне. Такое достижение клубу удалось впервые за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Англии (не только АПЛ).

В активе команды 23 очка. Столько же и в “Манчестер Сити”. "Горожане" свой матч проведут в воскресенье, 1 декабря, против "Ливерпуля" на "Энфилде".

9 ноября "Брайтон" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Следующий матч "чайки" проведут 5 декабря против "Фулхэма".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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