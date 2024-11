Брайтон установил историческое для клуба достижение в чемпионатах Англии

Вчера “Брайтон” дома сыграл вничью с “Саутгемптоном” в рамках АПЛ. Но даже один зачетный пункт позволил “чайкам” переместиться на второе место чемпионата, обогнав “Манчестер Сити”.

Как сообщает Opta, "Брайтон" завершает день на втором месте в третий раз в этом сезоне. Такое достижение клубу удалось впервые за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Англии (не только АПЛ).

1 - After their 1-1 draw with Southampton, Brighton will finish a day in the top two of the English top-flight table more than three games into a season for the very first time in the club's history. Nosebleed. pic.twitter.com/xD1yTw8sue