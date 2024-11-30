Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон установил историческое для клуба достижение в чемпионатах Англии
Статистическая математика
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера “Брайтон” дома сыграл вничью с “Саутгемптоном” в рамках АПЛ. Но даже один зачетный пункт позволил “чайкам” переместиться на второе место чемпионата, обогнав “Манчестер Сити”.
Как сообщает Opta, "Брайтон" завершает день на втором месте в третий раз в этом сезоне. Такое достижение клубу удалось впервые за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Англии (не только АПЛ).
1 - After their 1-1 draw with Southampton, Brighton will finish a day in the top two of the English top-flight table more than three games into a season for the very first time in the club's history. Nosebleed. pic.twitter.com/xD1yTw8sue— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2024
В активе команды 23 очка. Столько же и в “Манчестер Сити”. "Горожане" свой матч проведут в воскресенье, 1 декабря, против "Ливерпуля" на "Энфилде".
9 ноября "Брайтон" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Следующий матч "чайки" проведут 5 декабря против "Фулхэма".
Популярное сейчас
- Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости
- Вацко – о Степанове: Говорят, что характер у парнишки ого-го и не в ту сторону, в которую хотелось бы
- Женская сборная Украины с разгромным счетом уступила на старте Евро-2024
- Игрок, который мог играть за сборную Украины, попал в команду недели в АПЛ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Максимов: Это провальная игра. Так дальше не может быть