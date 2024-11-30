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Гвардиола: В нашей ситуации нереалистично думать о больших целях

Англия

Высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Гвардиола: В нашей ситуации нереалистично думать о больших целях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, способны ли "Сити" сразиться за титул АПЛ.

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"В нашей ситуации нереалистично думать о больших целях. Ситуация такова, что нужно думать о следующем матче и набрать ход, чтобы продолжать, тогда это вернется. Даже в хороших ситуациях думать о победе в ноябре-декабре было нереалистично".

"Ливерпуль" проиграл всего один матч, они в очень хорошей форме. Я всегда задумываюсь о целях в апреле-мае. Нам будет сложнее, если мы не добьемся результата в воскресенье", – сказал Гвардиола.

Напомним, завтра "Манчестер Сити" сыграет против "Ливерпуля" в 18:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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