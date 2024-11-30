Тренер "Брайтона" высказался о ничьей в матче английской Премьер-Лиги.

Главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер сказал, что он разочарован результатом.

"Разочарование — часть футбола. Негативный опыт — часть процесса, и сегодня мы не заслуживали большего, поэтому мы должны продолжать совершенствоваться, стремиться вперёд и стараться быть лучше в следующей игре. Думаю, что в первом тайме у нас было достаточно возможностей выиграть игру, но мы ими не воспользовались. Затем мы были недостаточно собранными, недостаточно стабильными, чтобы защищаться или пропустить гол", - сказал Хюрцелер.

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По словам тренера, нужно сосредотачиваться на матчах и признал, что игра с "Саутгемптоном" была не лучшей.

"Сезон ещё только начался, и нам не стоит сосредотачиваться на результатах, а больше на выступлениях. Сегодня мы выступили не лучшим образом. Мы должны быть честны перед собой и признать, что это не может быть нашей идентичностью, не может быть нашим стилем игры. И мы должны извиниться перед нашими болельщиками за вторую половину матча и быть очень критичными по отношению к себе", - сказал Хюрцелер.

"Брайтон" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в 13-м туре АПЛ (1:1). "Брайтон" временно поднялся на вторую строчку с 23 очками, "Саутгемптон" замыкает турнирную таблицу с 5-ю очками.