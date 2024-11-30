Мог оказаться в Англии летом. Топ-клуб Премьер-Лиги заинтересовался защитником Бенфики

Английский топ-клуб заинтересовался защитником "Бенфики".

По информации английской прессы, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался центральным защитником португальского клуба Томасом Араужо. Английский гранд планирует предложить 60 млн евро.

По информации ABola, "Бенфика" не рассмотрит предложения по основному защитнику в январе. Клуб не откажется ни от одного центрального защитника.

У защитника есть опция выкупа в размере 80 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Летом 2024 года в подписании Араужо интересовался лондонский "Кристал Пэлас". Футболист был третьим выбором "Бенфики" после Отмаменди и Сильвы. Спортивный директор английского клуба увидел в нём потенциал играть на высоком уровне.

В этом сезоне Томас Араужо сыграл в 13-ти матчах "Бенфики" во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Контракт с португальским клубом действительный до 2028 года. TransferMarkt оценивает игрока в 15 млн евро.