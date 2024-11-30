Не только Конате. В Ливерпуле под вопросом ещё один защитник. Названы сроки восстановления

В английском "Ливерпуле" под вопросом ещё один защитник.

Клуб сообщил, что Конор Брэдлии под вопросом из-за травмы, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Защитник может не выйти матч с "Манчестер Сити".

Читайте также Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмированных защитников

По словам физиотерапевта, который разбирает травмы футболистов, защитник может вылететь на срок до 6-ти недель.

"Не похоже, на серьёзную травму (3 класс), скорее, растяжение или небольшое растяжение. Похоже, что травма получена при входе в штрафную "Мадрида" на дриблинге", - сказал физиотерапевт.

Специалист назвал потенциальные сроки восстановления.

"При растяжении Брэдли может вернуться на матч с "Манчестер Сити". Если степень 1 – защитник пропустит 2-4 недели. При степени травмы 2 - 4-6 недель", - написал физиотерапевт.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Конор Брэдли ушёл с поля на 87-й минуте матча с "Реалом".

"Ливерпуль" встретится с "Манчестер Сити" 1 декабря. Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени.