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Не только Конате. В Ливерпуле под вопросом ещё один защитник. Названы сроки восстановления
Тоже в Лиге Чемпионов
Belfast Telegraph
В английском "Ливерпуле" под вопросом ещё один защитник.
Клуб сообщил, что Конор Брэдлии под вопросом из-за травмы, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Реала".
Защитник может не выйти матч с "Манчестер Сити".
По словам физиотерапевта, который разбирает травмы футболистов, защитник может вылететь на срок до 6-ти недель.
"Не похоже, на серьёзную травму (3 класс), скорее, растяжение или небольшое растяжение. Похоже, что травма получена при входе в штрафную "Мадрида" на дриблинге", - сказал физиотерапевт.
Специалист назвал потенциальные сроки восстановления.
"При растяжении Брэдли может вернуться на матч с "Манчестер Сити". Если степень 1 – защитник пропустит 2-4 недели. При степени травмы 2 - 4-6 недель", - написал физиотерапевт.
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Напомним, Конор Брэдли ушёл с поля на 87-й минуте матча с "Реалом".
"Ливерпуль" встретится с "Манчестер Сити" 1 декабря. Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени.
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