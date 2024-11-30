Арне Слот нашел игрока который заменит Трента Александер-Арнолда

"Ливерпуль" хочет подписать правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга в случае ухода Трента Александер-Арнолда.

По информации журналиста Кристиана Фалька, нынешний контракт Трента Александер-Арнолда истекает летом 2025 года. По имеющейся информации, главным кандидатом на замену английского защитника является Джереми Фримпонг.

Отмечается, что отступные за игрока составляют около 40 миллионов евро. В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 11 матчей, отметившись 1 голом и 2 ассистами.