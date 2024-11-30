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Вратарь Саутгемптона высказал мнение о скандальном офсайде в матче с Брайтоном

Англия

Вчера он поддерживал команду с трибун

Вратарь Саутгемптона высказал мнение о скандальном офсайде в матче с Брайтоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Саутгемптона" сказал мнение о скандальном офсайде в матче с "Брайтоном".

Аарон Рамсдейл прокомментировал положение вне игры во вчерашнем матче. В социальной сети X он написал "Ты не можешь быть серьёзным — и добавил эмодзи "рука у лица".

Арбитры пять минут проверяли гол на наличие офсайда. Центр Премьер-лиги написал пояснение в своём аккаунте на X:

"Решение судьи об отсутствии гола было проверено и подтверждено системой VAR, поскольку Армстронг находился в положении вне игры и, как было установлено, мешал Вербрюггену играть в мяч".

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Рамсдейл пропустил матч из-за травмы пальца.

Напомним, что "Брайтон" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче (1:1). "Саутгемптон" занимает 20-е место в таблице АПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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