Вратарь Саутгемптона высказал мнение о скандальном офсайде в матче с Брайтоном

Вратарь "Саутгемптона" сказал мнение о скандальном офсайде в матче с "Брайтоном".

Аарон Рамсдейл прокомментировал положение вне игры во вчерашнем матче. В социальной сети X он написал "Ты не можешь быть серьёзным — и добавил эмодзи "рука у лица".

You can not be serious ????????‍♂️

Арбитры пять минут проверяли гол на наличие офсайда. Центр Премьер-лиги написал пояснение в своём аккаунте на X:

"Решение судьи об отсутствии гола было проверено и подтверждено системой VAR, поскольку Армстронг находился в положении вне игры и, как было установлено, мешал Вербрюггену играть в мяч".

