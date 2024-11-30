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Вратарь Саутгемптона высказал мнение о скандальном офсайде в матче с Брайтоном
Вчера он поддерживал команду с трибун
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Саутгемптона" сказал мнение о скандальном офсайде в матче с "Брайтоном".
Аарон Рамсдейл прокомментировал положение вне игры во вчерашнем матче. В социальной сети X он написал "Ты не можешь быть серьёзным — и добавил эмодзи "рука у лица".
You can not be serious ????????♂️— Aaron (@AaronRamsdale98) November 29, 2024
Арбитры пять минут проверяли гол на наличие офсайда. Центр Премьер-лиги написал пояснение в своём аккаунте на X:
"Решение судьи об отсутствии гола было проверено и подтверждено системой VAR, поскольку Армстронг находился в положении вне игры и, как было установлено, мешал Вербрюггену играть в мяч".
#BHASOU – 68’— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) November 29, 2024
The referee’s call of no goal was checked and confirmed by the VAR as Armstrong was in an offside position and deemed to be impacting Verbruggen’s ability to play the ball. pic.twitter.com/d7DXvQqTet
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Рамсдейл пропустил матч из-за травмы пальца.
Напомним, что "Брайтон" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче (1:1). "Саутгемптон" занимает 20-е место в таблице АПЛ.
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