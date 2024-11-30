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Тренер Арсенала об лидерстве Ливерпуля: Однажды всё рушится
Испанский тренер уже проходил такое
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" высказался о лидерстве "Ливерпуля"
Микель Артета сказал своё мнение по лидерству "Ливерпуля" в английской Премьер-Лиге.
"Мы были там, и поддерживать его в течение 10 месяцев крайне сложно. Внезапно, когда вы думаете, что у вас всё получается, однажды всё рушится. Это может быть результатом травм или других решений", - сказал Артета.
Испанский тренер сказал, что "Арсеналу" нужно быть готовыми к этому.
"Это может произойти в любой момент. Мы должны быть к этому готовы.
Но это то, что мы не можем контролировать. Что мы можем контролировать, так это то, чтобы быть на высоте", - заявил Артета.
Тренер "канониров" уверен, что его команда может догнать "Ливерпуль".
"На вопрос, смогут ли "Арсенал" догнать "Ливерпуль" в этом сезоне, Артета ответил: "Я действительно верю в свою команду, да"", - цитирует Артету Sky Sports.
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Сейчас "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ занимает 5-е место с 22-мя очками. "Ливерпуль" - лидер таблицы с 31-м баллом.
Следующий матч "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом" в субботу 30 ноября. "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в воскресенье 1 декабря.
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