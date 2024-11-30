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Лидер Манчестер Сити может перейти в клуб чемпионата Италии или Испании
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Бернарду Силва может покинуть "Ман Сити" летом 2025 года. Об этом сообщает Fichajes.
Руководство "Манчестер Сити" считает, что португалец перестал приносить пользу, как несколько сезонов назад. Отмечается, что игроком интересуются клубы из Ла Лиги и Серии А.
Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.
Добавим, что за этот сезон 30-летний полузащитник "Манчестер Сити" забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи в 18 матчах всех турниров.
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Источник:fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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