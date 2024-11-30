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Рубен Аморим о работе Манчестер Юнайтед: Нужно быть максимально честными с болельщиками

Англия

Португальский тренер рассказал о новом месте работы

Рубен Аморим о работе Манчестер Юнайтед: Нужно быть максимально честными с болельщиками

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о работе в клубе.

По его словам, нужно быть максимально честными с болельщиками.

"Мы должны играть лучше, выигрывать матчи и быть по-настоящему честными с болельщиками. Если вы честны и прямолинейны с болельщиками — возможно, вы не всегда говорите то, что от вас ждут, — вы создаёте более тесную связь", - сказал Аморим.

Португальский тренер признался, что он эмоциональный и таков его характер.

"Это мой характер. Вы не можете измениться. Вы не можете быть один день неэмоциональным, а на следующий день эмоциональным. Я тоже думаю головой, а не сердцем. Но когда я что-то делаю, я делаю это с эмоциями.

Как тренер вы можете быть очень хороши в тактическом и техническом плане, но, если вы не эмоциональны, у вас не будет связи с игроками, вы ничего не сможете сделать с футбольной командой", - заявил Аморим.

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Аморим подарил надежду болельщикам.

"Если что-то случится, я какое-то время буду расстроен, но я знаю, что восстановлюсь. Но я верю, что у нас всё получится", - сказал тренер.

Рубен Аморим выиграл матч Лиги Европы с "Будё/Глимт" (3:2) и сыграл вничью с "Ипсвич Таун" (1:1).

Следующий матч у английской команды с "Эвертоном" в Премьер-Лиге 1 декабря.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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