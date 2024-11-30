Рубен Аморим о работе Манчестер Юнайтед: Нужно быть максимально честными с болельщиками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о работе в клубе.

По его словам, нужно быть максимально честными с болельщиками.

"Мы должны играть лучше, выигрывать матчи и быть по-настоящему честными с болельщиками. Если вы честны и прямолинейны с болельщиками — возможно, вы не всегда говорите то, что от вас ждут, — вы создаёте более тесную связь", - сказал Аморим.

Португальский тренер признался, что он эмоциональный и таков его характер.

"Это мой характер. Вы не можете измениться. Вы не можете быть один день неэмоциональным, а на следующий день эмоциональным. Я тоже думаю головой, а не сердцем. Но когда я что-то делаю, я делаю это с эмоциями.

Как тренер вы можете быть очень хороши в тактическом и техническом плане, но, если вы не эмоциональны, у вас не будет связи с игроками, вы ничего не сможете сделать с футбольной командой", - заявил Аморим.