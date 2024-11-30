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Первый матч Лестера без Купера. Выйдет ли Ярмолюк против этого клуба

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Первый матч Лестера без Купера. Выйдет ли Ярмолюк против этого клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Брентфорд" примет "Лестер", оставшийся без тренера.

Егор Ярмолюк – в замене

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Brentford
Опубликовал: Владислав Прийменко
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