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Первый матч Лестера без Купера. Выйдет ли Ярмолюк против этого клуба
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Брентфорд" примет "Лестер", оставшийся без тренера.
Егор Ярмолюк – в замене
Your Bees to take on the Foxes ????#BRELEI pic.twitter.com/KmhKwtq6cp— Brentford FC (@BrentfordFC) November 30, 2024
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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