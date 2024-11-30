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Борнмут едет в гости к Вулверхэмптону. В старте ли Забарный?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Борнмут едет в гости к Вулверхэмптону. В старте ли Забарный?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" примет "Борнмут".

Илья Забарный – в старте.

Илья Забарный сыграл в 12-ти матчах за "Борнмут". Результативными действиями не отметился.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Вулверхэмптон Борнмут Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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