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Борнмут едет в гости к Вулверхэмптону. В старте ли Забарный?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" примет "Борнмут".
Илья Забарный – в старте.
Our team is confirmed for #WOLBOU ???? pic.twitter.com/aaKSgJTBRR— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 30, 2024
Илья Забарный сыграл в 12-ти матчах за "Борнмут". Результативными действиями не отметился.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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