АПЛ. Ошибки Забарного исправили партнеры, а Брентфорд Ярмолюка громит Лестер

Английская Премьер-лига приберегла все самое интересное на вечер субботы и на воскресенье. Пока гранды свои матчи не играли и в слоте, начинавшемся в 17:00, их также не было. Однако там было две команды, где мы могли потенциально увидеть украинцев, речь идет о "Борнмуте" и "Брентфорде". Поэтому разбираемся с этими и другими параллельными матчами.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Борнмут" 2:4

Голы: Ларсен (5, 69) — Клюйверт (2, 18, 74 три с пенальти), Керкез (8)

"Вулверхэмптон": Са — Лемина, Тоти (Гедеш, 64), Аит-Нури — Семеду, Андре (Хван, 82), Ж. Гомеш, Р. Гомеш (Доусон, 46) — Бельгар (Форбз, 64), Кунья — Ларсен

"Борнмут": Кепа — Смит, Забарный, Сенеси (Хейсен, 82), Керкез — Адамс, Кристи — Брукс (Уаттара, 64), Клюйверт (Унал, 77), Тавернье — Эванилсон (Биллинг, 77)

Предупреждения: Семеду (2), Доусон (53), Са (73), Лемина (76), Ларсен (90+4) — Забарный (45)

Очень интересный и уникальный матч. Уникальный в плане количества детских, а иногда и не очень, ошибок. Команда Ильи Забарного уже в начале встречи выкрикнула счет, в том же начале Ларсен сравнял его. И в этих двух голах нужно выделить ключевые моменты.

Сначала Эванилсон заработал пенальти, который реализовал Джастин Клюйверт. Сравнял счет Ларсен, который в штрафной площади убежал от Забарного и завершил великолепную подачу не менее великолепным ударом головой. 1:1. Вскоре после этого Керкез ворвался в штрафную и с очень острого угла оформил невероятной красоты гол в верхний ближний угол. А еще через несколько минут Эванилсон опередил Са на мяче и голкипер попал в ногу нападающему, еще один пенальти, который снова реализовал Клюйверт.

После этого "вишни" успокоились в плане наступательных действий и уверенно выдерживали натиск "волков", которые хотели сравнять счет. Уже в середине второго тайма отставание все же было сокращено. И снова не без ошибки Ильи Забарного, который оставил в игре Ларсена, который должен был быть в офсайде, но именно из-за позиции украинца там не оказался, а затем Илья еще и не успел за ним, после чего последовал точный удар в верхний угол ворот Кепы.

Но на противоположной части поля продолжал выдумывать Са. Он сбил вновь Эванилсона, а реализовал пенальти вновь Клюйверт. Три пенальти заработал и реализовал один и тот же игрок. Такое происходит впервые в истории АПЛ. Справедливая победа гостей.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" – "Лестер" 4:1

Голы: Висса (25), Шаде (29, 45+8, 59) — Буонанотте (21)

"Брентфорд": Флеккен — ван ден Берг (Рорслев, 83), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Йенсен (Янельт, 42), Норгор (Ярмолюк, 70) — Мбемо, Дамсгор (Карвалью, 70), Висса Тьяго, 70)

"Лестер": Германсен — Фас, Коуди, Околи (Вестергор, 35) — Джастин, Сумаре (Скипп, 64), Ндиди, Томас — Буонанотте (Мавидиди, 65), Айю (Де Кордова-Рид, 80) — Варди (Дака , 64)

Предупреждения: Льюис-Поттер (63) — Джастин (82)

"Лестер" надеялся начать новую страницу после увольнения Стива Купера. Они уже даже назначили Руда ван Нистелроя, но голландец еще не приступил к своим обязанностям, сегодня командой руководил помощник главного тренера. И началось все неплохо, они открыли счет. Впрочем то, что произошло потом - сплошной ужас.

Висса сравнял счет, а затем за дело взялся Кевин Шаде. Нападающий оформил хет-трик и просто не оставил шансов "лисам". На последние 20 минут на поле вышел Егор Ярмолюк и помог своей команде удержать победный счет. Здесь все по делу.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Кристал Пелас" – "Ньюкасл" 1:1

Голы: Муньйос (90+4) — Гейи ​​(53, автогол)

"Кристал Пелас": Гендерсон — Чалоба (Шлупп, 84), Лакруа, Гейи ​​— Муньос, Гьюз (Нкетиа, 77), Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе (Девни, 65) — Матета

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Голл — Тонали, Гимараес, Уиллок (Лонгстафф, 75) — Гордон (Уилсон, 75), Исаак (Барнс, 22), Жолинтон

Предупреждения: Лерма (59), Митчелл (87), Гейи ​​(88) — Гордон (54), Уиллок (65), Уилсон (89)

Потрясение от поражения в прошлом туре против "Вест Хэма" у "сорок" продолжается. Они потеряли своего главного нападающего уже в первом тайме. Александер Исак получил повреждение и был заменен. Несмотря на это, им все равно удалось открыть счет на "Селхерст Парк".

Вот только второй тайм превратился в отстаивание добытого результата. Как оказалось, это очень сложная задача для гостей. "Кристал Пэлас" бились как могли за каждый момент и получили такую желанную ничью в концовке встречи. Опять без трех очков для команды Эдди Хау.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ноттингем Форест" – "Ипсвич" 1:0

Гол: Вуд (48, с пенальти)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс (Морено, 77) — Андерсон (Домингес, 71), Йейтс — Жота Силва (Эланга, 78), Гиббз-Уайт (Морато, 78) Хадсон-Одои (Соса, 88) — Вуд

"Ипсвич": Мурич — Туанзебе (Броудхед, 79), О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте (Тейлор, 74) — Чаплин (Бернс, 74), Гатчинсон (Кларк, 79), Смодич (Кларк, 64) — Дилеп

Предупреждения: Гиббз-Уайт (43) — Туанзебе (5), О'Ши (30), Каюсте (51)

Эта встреча не подарила ничего неожиданного или невероятно интересного. "Ноттингем Форест" был фаворитом, они давили на "Ипсвич" практически весь матч и "трактористы" иногда просто чудом отывались.

Единственный гол был забит только с пенальти, да. И это может натолкнуть на мысль, что гостям просто не повезло, впрочем "лесники" создали достаточно моментов, чтобы выиграть с большим счетом.