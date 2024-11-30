Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ньюкасла ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения. Видео
Травмы не прекращаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения.
Шведский нападающий Александр Исак присел на газон на 21-й минуте и не смог продолжить игру. Арбитр матча Даррен Ингланд подозвал медицинскую бригаду, а тренер Эдди Хау начал готовить замену.
Футболист покинул поле самостоятельно, а вместо него вышел Хави Барнс.
Ісак ("Ньюкасл") отримав пошкодження в матчі проти "Крістал Пелас". Гравця замінили pic.twitter.com/9FzlMcSJME— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 30, 2024
Примечательно, что до травмы Исака небольшое повреждение получил Жоэлингтон из-за неудачного приземления, но полузащитник продолжил матч.
Александр Исак сыграл в 12-ти матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Хирн прокомментировал желание Кличко выйти на ринг против Дюбуа
- Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState
- Простить нельзя наказывать. Почему Динамо провалилось в евроосени?
- Реал готов отпустить летом своего звездного бразильского нападающего
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Бё-старший отреагировал на дисквалификацию россиянина Устюгова