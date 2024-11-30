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Нападающий Ньюкасла ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения. Видео

Англия

Травмы не прекращаются

Нападающий Ньюкасла ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ньюкасла" ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения.

Шведский нападающий Александр Исак присел на газон на 21-й минуте и не смог продолжить игру. Арбитр матча Даррен Ингланд подозвал медицинскую бригаду, а тренер Эдди Хау начал готовить замену.

Футболист покинул поле самостоятельно, а вместо него вышел Хави Барнс.

Примечательно, что до травмы Исака небольшое повреждение получил Жоэлингтон из-за неудачного приземления, но полузащитник продолжил матч.

Александр Исак сыграл в 12-ти матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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