Нападающий Ньюкасла ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения. Видео

Нападающий "Ньюкасла" ушёл из поля на 22-й минуте из-за повреждения.

Шведский нападающий Александр Исак присел на газон на 21-й минуте и не смог продолжить игру. Арбитр матча Даррен Ингланд подозвал медицинскую бригаду, а тренер Эдди Хау начал готовить замену.

Футболист покинул поле самостоятельно, а вместо него вышел Хави Барнс.

Ісак ("Ньюкасл") отримав пошкодження в матчі проти "Крістал Пелас". Гравця замінили pic.twitter.com/9FzlMcSJME — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 30, 2024

Примечательно, что до травмы Исака небольшое повреждение получил Жоэлингтон из-за неудачного приземления, но полузащитник продолжил матч.

Александр Исак сыграл в 12-ти матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.