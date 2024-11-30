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Клуб украинца установил уникальные достижения в английской Премьер-Лиге
Не удавалось никому до них
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб украинца установил уникальные достижения в английской Премьер-Лиге.
"Борнмут", в котором играет украинец Илья Забарный отметился достижениями в матче против "Вулверхэмптона".
Нападающий сборной Нидерландов Джастин Клюйверт оформил хет-трик в матче. Все 3 гола он забил с пенальти. Нападающий сборной Бразилии Эванилсон заработал на себе три пенальти.
До этого матча подобных случаев в АПЛ не было.
1 - Justin Kluivert is the first player in Premier League history to score a hat-trick of penalties in a single match, with teammate Evanilson also the first to win three penalties in the same game in the competition. Spotted. pic.twitter.com/KTDO4CYH0T— OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2024
Матч "Вулверхэмптон – Борнмут" закончился со счётом 2:4. В турнирной таблице "Борнмут" занимает 11-е место, "Вулверхэмптон" опустился на 18-е.
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