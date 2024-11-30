АПЛ. Вест Хэм – Арсенал 2:5. Поразвлекались в первом тайме, отдохнули во втором

Приезд на "Лондон Стэдиум" команды Микеля Артеты еще накануне выглядел для "молотобойцев" как смертельный приговор. "Канониры" набирают форму после сонливого старта сезона, а подопечные Хулена Лопетеги продолжают напоминать команду только отдельным эпизодами.

Конечно, у "Вест Хэма" немало проблем даже кадровых, особенно болезненной выглядит потеря нападающего Никласа Фюллькрюга. На него делали большую ставку. Ну и не забываем о дисквалификации Мохамеду Кудуса. Артета не удивил стартовым составом, там оказались все те, кого стоило ожидать. И это означало, что Александр Зинченко снова на скамейке запасных.

Уже с первых минут "канониры" полетели не просто давить на чужие ворота, а уничтожать соперника, который неустанно проваливался в обороне. На 10-й минуте стандарт помог "Арсеналу" выйти вперед. Подача от Сака и завершение от Габриэла. Сколько раз мы уже видели такие голы, но клубы все еще не научились этому противостоять.

Затем "молотобойцы" провели неплохую атаку, которую выходом один на один с голкипером завершил Саммервилл, впрочем до этого он оказался в офсайде. И это вся опасность, на которую смогли "молотобойцы" на этот момент. Далее снова провал в обороне и прострел от Сака на пустые ворота для Троссара и это 2:0. Через несколько минут пенальти в ворота Фабьянского, который уверенно реализовал Эдегор. И если кому-то показалось, что этого мало, Макс Килман теряет мяч и Хаверца после длинной передачи и позволяет немцу выйти на свидание с вратарем, чтобы забить четвертый.

Неожиданно именно после этого хозяева оживились. Классная передача от Солера, которая разрезала всю оборону и нашла забегание от Ван-Биссаки, тот завершает в ближний угол. А через две минуты со штрафного прямым ударом забил Эмерсон. Неужели возвращение интриги?

Нет, под конец тайма Сака реализовал еще один пенальти в ворота "молотобойцев" и это уже 7-й гол за первые 45 минут. Невероятный аттракцион, в котором фаворит все же скорее развлекается, чем действительно всерьез противостоит развалившемуся "Вест Хэму".

Во втором тайме на поле вышел Александр Зинченко вместо Калафиори, который не лучшим образом проявил себя в обороне. Артета хотел больше контроля, это очевидно. Именно с выходом Александра игра перешла в спокойную фазу. Это точно то, что хотел видеть Микель Артета. Никакой суеты, случайных голов. Спокойно и взвешенно в обороне и при возможности что-то создавать впереди. "Канониры" откровенно доигрывали эту игру, чтобы не перегружаться накануне сложного календаря.

И план успешно работал. Несколько неудачных попыток команды Лопетеги сократить отставание ничем не закончились, "канониры" счастливые пошли в раздевалку. После этой победы они поднимаются на вторую строчку, как минимум до завтрашнего вечера. А "молотобойцы" остаются на 14-й строчке.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" — "Арсенал" 2:5

Голы: Ван-Биссака (38), Эмерсон (40) — Габриэл (10), Троссар (27), Эдегор (34, с пенальти), Хаверц (36), Сака (45+5, с пенальти)

"Вест Хэм": Фабьянски — Ван-Биссака, Килман, Тодибо, Эмерсон (Цоуфал, 65) — Соучек, Пакета (Родригес, 78) — Боуэн, Солер (Ирвинг, 78), Саммервилл (Альварес, 46) — Антонио (Ингз, 65)

"Арсенал": Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл (Кивиор, 46), Калафиори (Зинченко, 56) — Эдегор (Жезус, 74), Жоржиньо, Райс — Сака (Стерлинг, 74), Хаверц, Троссар (Нванери, 84)

Предупреждения: Эмерсон (42), Саммервилл (45+1), Фабьянски (45+3) — Сака (42)