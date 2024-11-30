Сделает Альбион еще туманнее? Сарри заявил о желании вернуться в АПЛ

Итальянский наставник Маурцио Сарри сообщил, что хотел бы вернуться на работу в Английскую Премьер-лигу. Об этом он сказал в интервью The Sun.

Специалист находится без команды. Последним его клубом было "Лацио", которое он покинул в прошлом марте. Сарри заявил, что среди возможных вариантов выбрал бы возвращение в АПЛ.

В Англии Маурицио работал с "Челси". В период с июля 2018 по июнь 2019 года "пенсионеры" под его руководством провели 63 матча. После этого наставник был уволен. Однако за свой период работы он успел выиграть с лондонцами Лигу Европы.

Кроме "Челси" и "Лацио" Сарри работал в "Ювентусе", "Наполи", "Эмполи" и ряде других итальянских клубов. Кроме Лиги Европы с "пенсионерами" он выиграл также чемпионат Италии со "старой сеньорой".

Недавно были слухи о возможности перехода специалиста в Саудовскую Аравию. Он в шутку отвечал на них. "А там курить можно?" - спрашивал Сарри.